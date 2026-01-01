Linkding 是一款为速度和简洁而设计的精简自托管书签管理器。它在您保存链接时自动提取页面标题和描述，支持分层标签，并为您的整个收藏提供强大的全文搜索功能。其简洁的界面让您专注于书签本身，而不是工具。

在您自己的 VPS 上自托管 Linkding 可以让您的浏览习惯和研究兴趣完全保持私密，没有广告，没有跟踪，也没有第三方访问。一个带有 SQLite 存储的轻量级容器意味着资源占用极少且易于维护。