Rotki 是一款开源的投资组合跟踪、分析和税务报告工具，其核心原则是：您的财务数据绝不会离开您的机器。与中心化投资组合应用程序不同，它们在自己的服务器上聚合来自交易所和钱包的持仓数据，而 Rotki 在本地运行，并在您自己的 VPS 上处理所有数据 — 无需账户，不共享数据，无泄露风险。

它通过只读 API 密钥连接到币安、Coinbase、Kraken 以及数十个其他交易所，跟踪以太坊和比特币钱包，并监控 Aave 和 Uniswap 等协议中的 DeFi 头寸。自托管让您可以在任何设备上持久访问，而无需将敏感的 API 密钥暴露给第三方。