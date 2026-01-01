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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Rotki 构建什么

Rotki 是一款开源的投资组合跟踪、分析和税务报告工具，其核心原则是：您的财务数据绝不会离开您的机器。与中心化投资组合应用程序不同，它们在自己的服务器上聚合来自交易所和钱包的持仓数据，而 Rotki 在本地运行，并在您自己的 VPS 上处理所有数据 — 无需账户，不共享数据，无泄露风险。

它通过只读 API 密钥连接到币安、Coinbase、Kraken 以及数十个其他交易所，跟踪以太坊和比特币钱包，并监控 Aave 和 Uniswap 等协议中的 DeFi 头寸。自托管让您可以在任何设备上持久访问，而无需将敏感的 API 密钥暴露给第三方。

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Rotki 的主要功能

本地数据处理

所有投资组合数据都在您自己的服务器上处理——不会发送到外部服务，从而消除了金融数据泄露的风险。

多交易所追踪

连接到币安、Coinbase、Kraken 和许多其他交易所，通过只读API密钥实现统一的投资组合视图。

DeFi 协议支持

自动检测 Aave、Compound、Uniswap、MakerDAO 和其他 DeFi 协议中的头寸，包括收益和奖励。

税务报告生成

生成详细的交易、收入和应税事件报告，格式化以便会计师或税务软件导入。

区块链监控

跟踪包含所有ERC-20代币的以太坊地址、比特币地址以及NFT持有量，并提供实时估值。

为什么要在 Hostinger 上运行 Rotki

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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