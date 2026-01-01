Netdata 是一个开源的实时基础设施监控平台，每秒从您的服务器、容器、应用程序和云服务中收集数千个指标。与需要独立数据收集、存储和可视化层的传统监控堆栈不同，Netdata 将这三者捆绑到一个轻量级代理中——在部署后几秒内提供实时仪表板，并且无需为常见服务进行手动配置。

凭借超过 78,000 个 GitHub 星标和 5 亿次 Docker 拉取，Netdata 是最广泛采用的自托管监控解决方案之一。在您自己的 VPS 上运行它，可将所有基础设施指标保留在您的网络内，确保私密性，并完全控制保留策略、警报规则和仪表板访问。