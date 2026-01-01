一键部署 PocketBase。
单一可执行文件中的开源后端 — 实时数据库、身份验证、文件存储和管理界面开箱即用。
为 PocketBase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
PocketBase 的主要功能
实时数据库
基于SQLite的集合，通过自动REST和WebSocket API，让您无需编写一行后端代码即可订阅实时数据更改。
内置验证
电子邮件/密码注册和 OAuth2 提供商（Google、GitHub 等）已预先配置，无需单独的身份服务。
文件存储
直接通过 PocketBase 上传和提供文件，并自动调整图片大小，或连接 S3 兼容的存储桶以实现可扩展的外部存储。
管理员控制面板
内置的Web UI让您管理集合、浏览记录、配置身份验证提供程序以及监控活动，无需编写数据库查询。
JavaScript 钩子
使用 JavaScript 添加自定义验证、业务逻辑和 API 路由扩展 — 无需重新编译，更改即时生效。
为什么要在 Hostinger 上运行 PocketBase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。