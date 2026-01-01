PocketBase 将实时 SQLite 数据库、用户认证（电子邮件/密码和 OAuth2）、文件存储以及管理仪表板集成到一个单一的 Go 二进制文件中。它为你创建的每个集合自动生成 REST 和 WebSocket API，这样你就可以在几分钟内从零开始拥有一个可用的后端，而无需启动单独的服务。

在你自己的 VPS 上自托管 PocketBase，可以将所有用户数据和应用程序记录置于你的控制之下，消除了按请求计费的云 BaaS 费用，并为你提供一个持久的、始终在线的服务器，随着你的应用程序扩展，成本可预测。