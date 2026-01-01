Ryot（自建追踪器）是一个开源的、自托管平台，用于追踪您消费的媒体、完成的锻炼、阅读的书籍以及养成的习惯。它从TMDB、Audible和OpenLibrary等来源拉取元数据，这样您就可以把时间花在追踪上，而不是打字。

在您自己的VPS上托管Ryot可以保护您的所有个人数据隐私——没有第三方分析，没有广告，也没有服务关闭的风险。您从第一天起就拥有所有记录。