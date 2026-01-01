CKAN 是领先的开源数据管理系统，被国家、地区和城市政府以及研究机构用于支持公共数据门户。它结合了结构化数据集目录、丰富的元数据模式、全文搜索后端和表格数据存储，通过可查询的 REST API 公开上传的 CSV 和 Excel 文件。

在您自己的 VPS 上自托管 CKAN，可以使每个数据集、组织结构和 API 令牌都在您的控制之下，没有按数据集收费，也没有第三方访问您的记录。该平台通过数百个社区插件高度可扩展，涵盖数据采集、空间数据、DCAT 交换、单点登录和自定义模式。