一键部署 CKAN。
用于发布、共享和发现研究和政府数据集的开源数据门户平台。
为 CKAN 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
CKAN 的主要功能
丰富的数据集目录
将数据集组织成组和组织，并为每个资源配备自定义元数据模式、标签、许可证和完整的修订历史。
可查询的数据存储 API
上传的CSV和Excel文件会被推送到由PostgreSQL支持的数据存储中，该数据存储通过REST提供过滤、排序和SQL查询功能。
Solr驱动的搜索
专用的Solr索引提供快速的分面搜索，涵盖标题、描述、标签和自定义字段，即使在拥有数百万条记录的门户网站上也能实现。
采集器和 DCAT
从其他 CKAN、CSW 和 DCAT 端点拉取元数据，以实现跨机构数据集的联邦化，无需手动重新录入。
细粒度权限
基于组织的角色让您控制谁可以创建、编辑和发布数据集，每个资源都具有公开、私有和草稿可见性状态。
为什么要在 Hostinger 上运行 CKAN
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。