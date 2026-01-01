Tracktor 是一个开源的 Web 应用程序，用于车辆跟踪和车队管理，旨在让个人和小型企业全面了解其车辆和资产。它提供了一个简洁的、自托管的仪表板，用于记录行程、管理车辆和监控车队活动 — 无需订阅费或第三方数据共享。

Tracktor 基于轻量级 Node.js 技术栈和 SQLite 存储构建，易于部署，且只需极少的资源。您的车队数据保留在您自己的服务器上，让您完全掌控访问、隐私和保留。首次访问者会被提示注册一个管理员账户，使初始设置无缝衔接。