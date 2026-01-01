一键安装部署 Mailtrain。
自托管的邮件群发平台，用于创建、安排和向订阅者列表发送批量电子邮件营销活动。
为 Mailtrain 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Mailtrain 构建什么
Mailtrain 是一个开源的自托管新闻通讯应用程序，基于 Node.js 构建，支持大规模电子邮件营销活动。它提供完整的订阅者列表管理、分段、基于 MJML 的电子邮件模板、A/B 测试、活动自动化和详细分析——所有这些都在您控制的基础设施上运行。
与按订阅者或按发送量收费的 SaaS 电子邮件平台不同，Mailtrain 通过您自己的 SMTP 提供商为您提供无限制的发送能力。您的订阅者数据、活动历史记录和参与度分析都保留在您自己的 VPS 上，没有按电子邮件收费，也没有供应商锁定。此部署包括 MariaDB、Redis 和 MongoDB，以实现完整的开箱即用操作。
Mailtrain 的主要功能
订阅者列表管理
创建和管理多个订阅者列表，支持自定义字段、分段和自动化列表清理，以保持您的受众井然有序。
营销活动自动化
构建触发式电子邮件序列和基于RSS的营销活动，这些活动会根据订阅者行为或预设时间间隔自动发送。
MJML 电子邮件模板
使用 MJML 框架，直接在浏览器中设计响应式电子邮件模板，并通过内置的可视化编辑器实现像素级完美布局。
A/B 测试
在将邮件发送给完整列表之前，对主题行和内容进行 A/B 测试，以优化打开率和点击率。
广告系列分析
跟踪每个营销活动的打开率、点击率、取消订阅和退回情况，并通过详细报告衡量并随着时间的推移改进电子邮件性能。
多用户访问
授予团队成员基于角色的访问权限，具有精细的权限和分层命名空间，用于管理跨部门或客户的活动。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mailtrain
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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