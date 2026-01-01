Mailtrain 是一个开源的自托管新闻通讯应用程序，基于 Node.js 构建，支持大规模电子邮件营销活动。它提供完整的订阅者列表管理、分段、基于 MJML 的电子邮件模板、A/B 测试、活动自动化和详细分析——所有这些都在您控制的基础设施上运行。

与按订阅者或按发送量收费的 SaaS 电子邮件平台不同，Mailtrain 通过您自己的 SMTP 提供商为您提供无限制的发送能力。您的订阅者数据、活动历史记录和参与度分析都保留在您自己的 VPS 上，没有按电子邮件收费，也没有供应商锁定。此部署包括 MariaDB、Redis 和 MongoDB，以实现完整的开箱即用操作。