Multi-Scrobbler 将您收听音乐的各个平台与所有跟踪音乐的服务连接起来。不再依赖每个音乐应用内置的 Scrobbling 功能——Plex 和 Jellyfin 完全没有此功能，YouTube Music、Deezer 和 Subsonic 客户端也碎片化地提供——Multi-Scrobbler 将每一次播放集中到一个管道中。它支持 25 种以上的来源，并同时将收听记录转发到 Last.fm、ListenBrainz、Libre.fm、Maloja、Koito 和其他目标。

在您的 VPS 上自托管可以使 Scrobbler 与您的其他媒体服务一起 24/7 运行，并提供 Spotify 和 Last.fm 可以访问的公共 OAuth 回调 URL。网页仪表板显示实时收听、按来源统计的数据和详细日志，而不会将您的收听历史暴露给第三方 SaaS。