Multi-Scrobbler最高立减 70%

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自托管的播放记录中心，可跟踪来自 Plex、Jellyfin、Spotify 等平台的音乐播放，并将其发送至 Last.fm、ListenBrainz 或 Maloja。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Multi-Scrobbler 构建什么

Multi-Scrobbler 将您收听音乐的各个平台与所有跟踪音乐的服务连接起来。不再依赖每个音乐应用内置的 Scrobbling 功能——Plex 和 Jellyfin 完全没有此功能，YouTube Music、Deezer 和 Subsonic 客户端也碎片化地提供——Multi-Scrobbler 将每一次播放集中到一个管道中。它支持 25 种以上的来源，并同时将收听记录转发到 Last.fm、ListenBrainz、Libre.fm、Maloja、Koito 和其他目标。

在您的 VPS 上自托管可以使 Scrobbler 与您的其他媒体服务一起 24/7 运行，并提供 Spotify 和 Last.fm 可以访问的公共 OAuth 回调 URL。网页仪表板显示实时收听、按来源统计的数据和详细日志，而不会将您的收听历史暴露给第三方 SaaS。

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你可以用 {name} 构建什么

Multi-Scrobbler 的主要功能

通用源覆盖

在一个单一的管道中，跟踪来自 Spotify、Plex、Jellyfin、YouTube Music、Deezer、Subsonic 客户端以及其他 25+ 个音乐播放器的播放。

多个 Scrobble 目标

将每次收听同时转发到 Last.fm、ListenBrainz、Libre.fm、Maloja、Koito 和其他目标，无需手动重复。

实时状态仪表盘

Web UI 显示正在播放的曲目、最近的播放记录以及各来源统计数据，以便您一目了然地验证每个连接。

智能去重

检测由多个来源报告的播放同一曲目的重复收听，并将每次播放仅提交一次到您的 scrobble 目标。

Webhook 通知

将“正在播放”的更新和错误推送到 Discord、Gotify、Ntfy 或 Apprise，以便您无需检查仪表板即可发现损坏的集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Multi-Scrobbler

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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