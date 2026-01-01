Tianji 是一个开源的一体化洞察中心，它将网站分析、正常运行时间监控和服务器状态跟踪整合到一个界面下。无需为每个方面管理单独的工具，Tianji 让您可以跟踪访客指标、监控服务是否可访问，并报告服务器的健康状况——所有这些都通过一个具有统一通知系统的仪表板完成。

Tianji 专为团队和个人运营者设计，支持多用户访问和基于角色的权限管理，并默认限制新用户注册，只有受邀用户才能加入。集成的 OpenAPI 提供对所有数据的编程访问。自托管可将您的分析和监控数据保留在您自己的基础设施上，远离第三方平台。