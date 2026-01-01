OneTimeSecret 允许您通过一次查看后自毁的链接分享敏感信息——密码、API 密钥、私人消息。一旦收件人打开链接，该秘密将从服务器上永久删除，不留任何痕迹。

在您自己的 VPS 上自托管 OneTimeSecret 意味着共享秘密永远不会接触第三方基础设施。您可以控制加密、保留策略和访问日志，这使其成为处理凭据、客户数据或任何对电子邮件或聊天来说过于敏感的信息的团队的理想选择。