一键安装部署 Joplin 服务器。
Joplin 的自托管同步后端，在所有设备上保护您的笔记和附件的隐私。
为 Joplin Server 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Joplin Server 的主要功能
私密笔记同步
通过您自己的服务器，在您的所有设备上同步笔记、笔记本和附件，您的数据无需通过任何第三方云服务进行处理。
端到端加密
使用客户端加密保护笔记内容，这样只有您才能阅读您的笔记——即使服务器也永远看不到明文。
多用户支持
为家庭成员或同事创建独立账户，每个账户都有自己的笔记集和可配置的存储配额。
笔记共享
与Joplin Server的其他用户共享单个笔记或笔记本，并直接从客户端应用程序管理访问权限。
所有客户端平台
连接 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 上的 Joplin 客户端 — 所有设备都通过标准 Joplin 同步协议同步到同一服务器。
为什么要在 Hostinger 上运行 Joplin Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。