Joplin Server 是流行的开源笔记应用 Joplin 的自托管同步后端。它提供了一个安全、私密的中心，用于在桌面、移动和终端客户端之间同步笔记、待办事项、笔记本和附件——无需依赖 Dropbox 或 OneDrive 等第三方云服务。

在您自己的 VPS 上托管 Joplin Server 意味着您的个人知识库完全由您掌控。您可以设置存储限制、定义备份策略，并选择是否启用端到端加密——无需订阅费、无数据挖掘，也无平台锁定。