部署 mStream 一键安装。
轻量级的自托管音乐流媒体服务器，支持简洁的网页播放器和原生移动应用程序。
为 mStream 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 mStream 构建什么
mStream 是一个轻量级的、基于 Node.js 的音乐流媒体服务器，专注于以最少的设置将您的音乐收藏上线。将您的音乐放入媒体库卷中，mStream 会自动扫描、索引并通过简洁的响应式网页播放器提供服务 — 此外，还有原生的 iOS 和 Android 应用程序，它们使用相同的后端 API，可在移动设备上进行离线收听和无缝播放。
在 VPS 上自托管 mStream，您可以从任何设备私密地、随时随地访问您的音乐库，而无需商业流媒体服务的存储上限、设备限制或许可变更。默认的公共模式优先考虑即时可用性；一旦您决定公开服务器，就可以通过管理界面添加每个用户的帐户。
mStream 的主要功能
即拖即播库
将文件添加到音乐文件夹，mStream 会自动识别它们 — 无需手动导入，也无需先配置媒体库扫描器。
原生移动应用
官方iOS和Android应用连接到您的服务器，用于离线播放、无缝过渡以及蜂窝网络友好的转码。
多用户账户
可选的按用户账户和按库访问控制，让家庭无需合并音乐收藏即可共享一个服务器。
响应式网页播放器
现代HTML5播放器，在桌面和移动浏览器上流畅运行，支持播放列表、搜索、专辑封面和随机播放。
用于调优的管理界面
实时管理界面控制公开模式切换、上传、文件修改和账户锁定，无需重启服务器。
为什么要在 Hostinger 上运行 mStream
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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