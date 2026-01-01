mStream 是一个轻量级的、基于 Node.js 的音乐流媒体服务器，专注于以最少的设置将您的音乐收藏上线。将您的音乐放入媒体库卷中，mStream 会自动扫描、索引并通过简洁的响应式网页播放器提供服务 — 此外，还有原生的 iOS 和 Android 应用程序，它们使用相同的后端 API，可在移动设备上进行离线收听和无缝播放。

在 VPS 上自托管 mStream，您可以从任何设备私密地、随时随地访问您的音乐库，而无需商业流媒体服务的存储上限、设备限制或许可变更。默认的公共模式优先考虑即时可用性；一旦您决定公开服务器，就可以通过管理界面添加每个用户的帐户。