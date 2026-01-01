一键安装封装部署。
用于分享私密加密笔记的极简网页应用程序，支持过期控制和密码保护。
为 Enclosed 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Enclosed 的主要功能
客户端加密
笔记在传输前使用原生的Web Crypto API在浏览器中加密，因此服务器永远不会看到未加密的内容。
阅后即焚笔记
设置笔记在单次阅读后或指定时间窗口后过期，确保敏感信息不会比所需时间更长地保留。
密码保护
为任何笔记添加可选密码，要求收件人在内容解密和显示之前进行身份验证。
分享链接
每条笔记都会生成一个唯一的URL，可以通过电子邮件、聊天或短信发送 — 收件人无需账户或注册。
轻量级部署
单个容器，资源需求极低，使 Enclosed 易于在同一 VPS 上与其他服务并行运行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Enclosed
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。