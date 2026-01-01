随附的是一个用于发送私密、端到端加密笔记的开源网络应用程序。它使用原生浏览器加密API，在内容到达服务器之前就在客户端对其进行加密——这意味着主机永远无法访问未加密的文本。笔记可以设置为在阅读一次后自毁，或在可配置的时间段后过期。

在您的VPS上自托管Enclosed，可确保加密笔记存储完全保留在您自己的基础设施上。处理敏感凭据、API密钥或机密信息的组织可以完全控制数据驻留，并可以强制执行自定义过期策略，而无需依赖第三方托管服务。