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1 个 vCPU 内核
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¥178.99
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2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
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KVM 4
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8 个vCPU 内核
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Enclosed 构建什么

随附的是一个用于发送私密、端到端加密笔记的开源网络应用程序。它使用原生浏览器加密API，在内容到达服务器之前就在客户端对其进行加密——这意味着主机永远无法访问未加密的文本。笔记可以设置为在阅读一次后自毁，或在可配置的时间段后过期。

在您的VPS上自托管Enclosed，可确保加密笔记存储完全保留在您自己的基础设施上。处理敏感凭据、API密钥或机密信息的组织可以完全控制数据驻留，并可以强制执行自定义过期策略，而无需依赖第三方托管服务。

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你可以用 {name} 构建什么

Enclosed 的主要功能

客户端加密

笔记在传输前使用原生的Web Crypto API在浏览器中加密，因此服务器永远不会看到未加密的内容。

阅后即焚笔记

设置笔记在单次阅读后或指定时间窗口后过期，确保敏感信息不会比所需时间更长地保留。

密码保护

为任何笔记添加可选密码，要求收件人在内容解密和显示之前进行身份验证。

分享链接

每条笔记都会生成一个唯一的URL，可以通过电子邮件、聊天或短信发送 — 收件人无需账户或注册。

轻量级部署

单个容器，资源需求极低，使 Enclosed 易于在同一 VPS 上与其他服务并行运行。

为什么要在 Hostinger 上运行 Enclosed

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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Anki Sync Server Enhanced

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