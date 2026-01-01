OpenBao 是 HashiCorp Vault 的一个社区驱动的开源分支，旨在为团队和应用程序提供安全、集中的密钥管理。它允许您通过统一的 API 存储、访问和轮换动态密钥、加密密钥和凭据，而无需将敏感数据分散在配置文件或环境变量中。

在您自己的 VPS 上自托管 OpenBao 意味着您的密钥永远不会离开您的基础设施——没有使用限制，没有供应商锁定，也没有 SaaS 提供商访问您的凭据的风险。您可以完全掌控 Vault 兼容的全部功能集。