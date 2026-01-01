Diun (Docker 镜像更新通知器) 是一款轻量级的 CLI 工具，用于监控您的 Docker 镜像，并在新版本发布到注册表时立即通知您。它支持 Docker Hub、GitHub Container Registry、GitLab、Quay 和私有注册表，并通过可配置的 cron 调度（带抖动以分散负载）进行检查。

在您的 VPS 上自托管 Diun 意味着它会与您的容器持续运行，并拥有对 Docker socket 的完全访问权限，以实现自动容器发现。您可以掌控通知路由 — Slack、Discord、电子邮件、webhook 等 — 无需将镜像元数据发送给第三方监控服务。