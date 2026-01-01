一键安装 Diun
轻量级工具，用于监控 Docker 镜像更新并向您偏好的渠道发送通知。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Diun 构建什么
Diun (Docker 镜像更新通知器) 是一款轻量级的 CLI 工具，用于监控您的 Docker 镜像，并在新版本发布到注册表时立即通知您。它支持 Docker Hub、GitHub Container Registry、GitLab、Quay 和私有注册表，并通过可配置的 cron 调度（带抖动以分散负载）进行检查。
在您的 VPS 上自托管 Diun 意味着它会与您的容器持续运行，并拥有对 Docker socket 的完全访问权限，以实现自动容器发现。您可以掌控通知路由 — Slack、Discord、电子邮件、webhook 等 — 无需将镜像元数据发送给第三方监控服务。
Diun 的主要功能
自动图像监控
默认情况下，自动发现并监控所有正在运行的容器，因此无需任何手动配置即可跟踪新的部署。
灵活的通知
支持 Slack、Discord、电子邮件、Webhooks 和其他渠道，以便更新警报能够触达您的团队，无论他们在何处工作。
基于Cron的调度
检查按可配置的计划运行，并带有可选的抖动，以避免在高峰时段对注册表造成过大压力。
多注册表支持
兼容 Docker Hub、GitHub、GitLab、Quay 和私有注册表，覆盖您的整个容器镜像生态系统。
为什么要在 Hostinger 上运行 Diun
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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