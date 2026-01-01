Overleaf 是一个基于浏览器的协作式 LaTeX 编辑器，全球数百万研究人员、学者和工程师都在使用它。它用基于云的环境取代了本地 LaTeX 安装，团队可以在其中实时编写、编译和审阅文档——提供完整的 LaTeX 支持，包括自定义宏包、BibTeX 和交叉引用。

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