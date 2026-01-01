一键安装部署 FileGator。
自托管多用户文件管理器，具有基于角色的权限、归档支持和媒体预览 — 无需数据库。
为 FileGator 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FileGator 构建什么
FileGator 是一款开源的自托管文件管理器，它提供了一个简洁的网页界面，用于在您的服务器上上传、下载、组织和共享文件。它基于扁平文件架构构建，不依赖数据库，作为一个轻量级服务运行，用户账户和权限存储在一个简单的 JSON 文件中。基于角色的访问权限允许您创建管理员、用户和访客账户，每个账户都具有可配置的权限，用于读取、写入、上传、下载、重命名、删除和归档文件。
在您的 VPS 上自托管 FileGator 可以将所有文件保存在您控制的基础设施上，没有存储配额、订阅费用，也没有第三方可以访问您的数据。它以最少的资源运行，使得它可以轻松地与其他服务一起部署，而无需为文件管理专门分配一台完整的服务器。
FileGator 的主要功能
多用户权限
创建管理员、用户和访客账户，并赋予独立的逐操作权限 — 分别控制谁可以读取、上传、下载、重命名、删除和归档文件。
无需数据库
所有用户账户和配置都存储在扁平的 JSON 文件中，消除了对数据库的需求，并使部署简单且便携。
存档管理
通过浏览器创建和解压ZIP压缩包，无需SSH或命令行工具，使批量文件传输和备份变得简单。
公开分享链接
为文件或文件夹生成公共下载链接，以便外部接收者无需在服务器上拥有帐户即可访问特定内容。
媒体预览
直接在浏览器中预览图片、视频、音频和文本文件 — 无需下载即可在分享前确认文件无误。
为什么要在 Hostinger 上运行 FileGator
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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