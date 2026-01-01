FileGator 是一款开源的自托管文件管理器，它提供了一个简洁的网页界面，用于在您的服务器上上传、下载、组织和共享文件。它基于扁平文件架构构建，不依赖数据库，作为一个轻量级服务运行，用户账户和权限存储在一个简单的 JSON 文件中。基于角色的访问权限允许您创建管理员、用户和访客账户，每个账户都具有可配置的权限，用于读取、写入、上传、下载、重命名、删除和归档文件。

在您的 VPS 上自托管 FileGator 可以将所有文件保存在您控制的基础设施上，没有存储配额、订阅费用，也没有第三方可以访问您的数据。它以最少的资源运行，使得它可以轻松地与其他服务一起部署，而无需为文件管理专门分配一台完整的服务器。