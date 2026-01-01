TimeTagger是一款开源的基于网络的工时追踪器，它围绕交互式时间轴和标签驱动的工作流程构建，而非僵化的项目层级结构。它专为按小时计费的自由职业者、顾问和个人设计，用快速、键盘友好的用户界面取代了笨重的工时表软件，该界面可在任何现代浏览器中运行并跨设备同步。

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