一键安装部署 TimeTagger。
隐私优先的个人时间追踪器，具有交互式时间轴、标签、报告和内置番茄工作法。
为 TimeTagger 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 TimeTagger 构建什么
TimeTagger是一款开源的基于网络的工时追踪器，它围绕交互式时间轴和标签驱动的工作流程构建，而非僵化的项目层级结构。它专为按小时计费的自由职业者、顾问和个人设计，用快速、键盘友好的用户界面取代了笨重的工时表软件，该界面可在任何现代浏览器中运行并跨设备同步。
在您自己的VPS上自托管TimeTagger，让您掌控每一分钟的记录、客户标签和发票导出——没有第三方SaaS劫持您的账单历史，没有按席位收费，也没有在繁忙的一周内账户被关闭的风险。
TimeTagger 的主要功能
交互式时间轴
在一个可缩放的时间轴上可视化您的一天，您可以在其中拖动、调整大小和拆分记录，以精确匹配工作的实际发生情况。
基于标签的跟踪
摆脱僵化的项目树，并使用自由形式的标签标记工作，这样同一条记录可以同时属于一个客户、一个任务和一个计费代码。
PDF 和 CSV 报告
按标签、周期或目标生成筛选报告，并将其导出为PDF或CSV格式，用于开票、会计和团队更新。
目标和番茄工作法
设置每日、每周或每月工时目标，并直接在跟踪器内运行专注的番茄工作法会话 — 无需额外应用。
跨设备同步
通过响应式网页用户界面，从桌面、平板电脑或手机进行跟踪，所有更改都会自动同步回您的自托管服务器。
隐私设计
所有记录都存储在您的VPS上的本地SQLite数据库中，因此客户名称、工时和账单数据永远不会到达第三方云。
为什么要在 Hostinger 上运行 TimeTagger
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。
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