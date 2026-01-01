Linkwarden 是一个自托管的书签管理器，它通过在您保存链接时自动归档完整的页面快照（包括图像和格式）来解决链接失效问题。无论原始 URL 发生什么，您的书签在多年后仍然可读。收藏、标签、高亮和注释让您可以构建结构化的知识库，而不是扁平的链接列表。

自托管 Linkwarden 让您拥有无限的归档空间，仅受限于您的 VPS 存储，完全保护您的浏览模式隐私，并且没有因云服务关闭或更改定价模式而丢失多年精心策划的书签的风险。