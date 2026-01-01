一键安装部署 LMS。
轻量级自托管音乐流媒体服务器，具有 Subsonic 兼容 API，适用于任何音乐客户端。
为 LMS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LMS 构建什么
LMS（轻量级音乐服务器）是一个用 C++ 编写的开源自托管音乐流媒体服务器，它通过快速的 Web UI 和兼容 Subsonic 的 API 公开您的个人音乐库。它索引音频文件文件夹，提取元数据和封面艺术，并允许您通过任何浏览器或数十款已支持 Subsonic 协议的移动和桌面应用程序进行流式传输。
在您自己的 VPS 上自托管 LMS 可以将您的音乐收藏和收听历史保存在您自己的基础设施中，而不是流媒体 SaaS 服务挖掘您的收听数据。C++ 运行时足够小，可以适应适度的 VPS 方案，并且 Subsonic API 意味着现有的常用客户端，如 substreamer、DSub、Symfonium、Sublime Music 和 play:Sub，无需编写自定义集成即可开箱即用。
LMS 的主要功能
兼容 Subsonic 的 API
与 iOS、Android、macOS、Windows 和 Linux 平台上广泛的 Subsonic 客户端生态系统兼容，无需任何自定义适配器。
智能推荐
根据标签和收听历史，构建相似艺术家和曲目的群组，从而支持自动播放、电台模式和发现功能。
Last.fm 记录
将播放记录同步到 Last.fm 或像 Maloja 这样的自托管替代方案，从而在不同设备上保持统一的收听历史记录。
多用户帐目
每个用户都拥有自己的播放列表、评分、听歌历史和星标歌曲，同时共享同一个底层音乐库。
只读库挂载
音乐目录以只读方式挂载，因此服务器在扫描或转码期间不会意外修改您的音频文件。
轻量级 C++ 核心
编译的 C++ 守护进程加上 SQLite 在磁盘和内存中占用空间小，为您的其他自托管服务留出空间。
为什么要在 Hostinger 上运行 LMS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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