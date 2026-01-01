LMS（轻量级音乐服务器）是一个用 C++ 编写的开源自托管音乐流媒体服务器，它通过快速的 Web UI 和兼容 Subsonic 的 API 公开您的个人音乐库。它索引音频文件文件夹，提取元数据和封面艺术，并允许您通过任何浏览器或数十款已支持 Subsonic 协议的移动和桌面应用程序进行流式传输。

在您自己的 VPS 上自托管 LMS 可以将您的音乐收藏和收听历史保存在您自己的基础设施中，而不是流媒体 SaaS 服务挖掘您的收听数据。C++ 运行时足够小，可以适应适度的 VPS 方案，并且 Subsonic API 意味着现有的常用客户端，如 substreamer、DSub、Symfonium、Sublime Music 和 play:Sub，无需编写自定义集成即可开箱即用。