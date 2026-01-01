一键安装部署 eKuiper。
轻量级SQL和规则引擎，用于在边缘对物联网数据进行实时流分析。
为 eKuiper 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 eKuiper 构建什么
LF Edge eKuiper 是一个 Linux 基金会边缘项目，它将实时流处理和基于规则的分析带到资源受限的边缘设备。它占用空间仅约10MB，可从 MQTT 代理、HTTP 端点、Kafka、文件源以及数十种其他协议中摄取数据，然后使用熟悉的 SQL 语法或可视化拖放规则编辑器对其进行即时转换。
在您自己的 VPS 上自托管 eKuiper，可将完整的物联网分析管道置于您的控制之下——传感器数据、业务规则和机器学习推理都保留在您拥有的基础设施上，无需按消息付费的云费用，也无上游依赖。此模板将 eKuiper 引擎与官方的基于 Web 的管理器 UI 捆绑在一起，用于可视化流和规则编写。
eKuiper 的主要功能
SQL 流处理
使用 ANSI SQL 语法过滤、聚合、连接和转换实时物联网流，而不是编写自定义 Go 或 Java 代码。
可视化规则管理器
捆绑式Web控制台让您通过拖放式图形编辑器构建流、规则和数据管道，无需触碰配置文件。
MQTT 和 Kafka 原生
适用于 MQTT、Kafka、EdgeX、Pulsar、HTTP、Redis 和 InfluxDB 的一流连接器，使工业传感器和消息代理的连接变得简单直接。
边缘ML推理
将 TensorFlow Lite 和 ONNX 模型直接嵌入 SQL 查询中，以对流式传感器数据运行异常检测和分类。
边缘轻量化
引擎大约占用10MB内存，因此可以轻松地部署在轻量级VPS方案上，并与其他应用程序一起运行。
插件可扩展性
通过自定义的 Go、Python 或可移植插件扩展 eKuiper，以添加专有数据源、数据槽和 SQL 函数，从而适应您的工作负载。
为什么要在 Hostinger 上运行 eKuiper
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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