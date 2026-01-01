LF Edge eKuiper 是一个 Linux 基金会边缘项目，它将实时流处理和基于规则的分析带到资源受限的边缘设备。它占用空间仅约10MB，可从 MQTT 代理、HTTP 端点、Kafka、文件源以及数十种其他协议中摄取数据，然后使用熟悉的 SQL 语法或可视化拖放规则编辑器对其进行即时转换。

在您自己的 VPS 上自托管 eKuiper，可将完整的物联网分析管道置于您的控制之下——传感器数据、业务规则和机器学习推理都保留在您拥有的基础设施上，无需按消息付费的云费用，也无上游依赖。此模板将 eKuiper 引擎与官方的基于 Web 的管理器 UI 捆绑在一起，用于可视化流和规则编写。