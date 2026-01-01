Keycloak 是一个经过实战检验的开源身份和访问管理平台，由红帽开发并被 CNCF 接受。它处理单点登录、多因素身份验证、社交登录、LDAP/Active Directory 联合以及基于角色的访问控制——消除了为每个部署的应用程序构建自定义身份验证系统的需要。

在您自己的 VPS 上自托管 Keycloak，让您完全拥有敏感的用户凭据和会话数据，同时避免了云 IAM 服务按用户计费的模式。此部署使用 PostgreSQL 进行生产级持久化，使其从第一天起就适用于保护实际工作负载。