FalkorDB 是一个基于 Redis 构建的开源图数据库引擎，旨在利用 OpenCypher 查询语言进行高性能图查询。它将图数据原生存储在内存中，从而实现复杂实体关系之间的亚毫秒级遍历时间——使其非常适合 GraphRAG 管道、推荐引擎、欺诈检测、身份图和网络拓扑分析。

FalkorDB 附带一个内置的基于浏览器的 UI，可在端口 3000 上访问，让您无需任何额外工具即可探索图、运行 Cypher 查询并可视化节点和边的关系。在您自己的 VPS 上自托管可让您的图数据完全受您控制，没有查询限制，没有按节点计费，并且可以直接访问以微调性能设置。