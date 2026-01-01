一键安装部署 Dockge。
响应式自托管UI，用于管理Docker Compose堆栈，无需命令行操作。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Dockge 构建什么
Dockge 是由 Uptime Kuma 的创建者构建的一个专注于自托管的 Docker Compose 堆栈管理器。它没有试图管理每一个 Docker 原语，而是专注于做好一件事：通过快速、响应式的网页界面，让您创建、编辑、启动、停止和删除 Compose 堆栈。内置的 YAML 编辑器具有语法高亮和实时验证功能，您可以在几秒钟内将现有的 docker run 命令转换为 Compose 格式。
将堆栈作为纯文件存储在磁盘上，意味着 Dockge 可以自然地融入任何备份或版本控制工作流程。自托管可确保您的基础设施配置保持私密，并为您提供一个持久的管理界面，即使您不在终端前，该界面也始终可用。
Dockge 的主要功能
交互式 YAML 编辑器
语法高亮和实时验证使得在浏览器中直接编写和更新Compose文件变得容易。
实时日志流
容器日志在UI中实时流式传输，以便您可以监控启动、错误和输出，无需打开终端。
docker run converter
粘贴任何 docker run 命令，Dockge 会自动将其转换为一个即用型的 docker-compose.yaml 文件。
基于文件的堆栈存储
所有 Compose 文件都以纯文件形式存储在磁盘上，使备份和版本控制变得简单明了。
轻量级占用空间
资源占用极少，为实际管理的应用程序留出CPU和内存。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dockge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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