Dockge 是由 Uptime Kuma 的创建者构建的一个专注于自托管的 Docker Compose 堆栈管理器。它没有试图管理每一个 Docker 原语，而是专注于做好一件事：通过快速、响应式的网页界面，让您创建、编辑、启动、停止和删除 Compose 堆栈。内置的 YAML 编辑器具有语法高亮和实时验证功能，您可以在几秒钟内将现有的 docker run 命令转换为 Compose 格式。

将堆栈作为纯文件存储在磁盘上，意味着 Dockge 可以自然地融入任何备份或版本控制工作流程。自托管可确保您的基础设施配置保持私密，并为您提供一个持久的管理界面，即使您不在终端前，该界面也始终可用。