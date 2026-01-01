部署 MySpeed 一键安装。
自托管的互联网速度测试跟踪器，可运行自动化测试并随时间推移可视化您的连接历史记录。
为 MySpeed 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 MySpeed 构建什么
MySpeed 是一款轻量级的自托管速度测试监控工具，可持续跟踪您的互联网连接性能。它使用 Ookla、LibreSpeed 或 Cloudflare，按照可配置的时间表运行自动化速度测试，然后将结果本地存储在 SQLite 数据库中，以便您可以分析数天、数周和数月内的趋势。
除了原始测量数据，MySpeed 还提供交互式图表、可配置的数据保留策略、通过电子邮件、Signal、WhatsApp 或 Telegram 发送的健康检查通知，以及可选的 Prometheus 指标，用于集成到现有的可观测性堆栈中。所有数据都保留在您自己的服务器上——没有第三方分析，没有云依赖，也没有按次测试收费。
MySpeed 的主要功能
自动速度测试
使用 cron 表达式安排定期测试，以便持续监控您的连接质量，无需手动干预。
多个测试提供商
选择 Ookla、LibreSpeed 和 Cloudflare 作为您的测速后端，以获得来自您信任的提供商的准确、可比较的结果。
历史图表
可视化在可配置时间范围内的下载、上传和 ping 趋势，以发现性能下降模式并追究您的 ISP 的责任。
健康通知
当您的连接低于设定阈值时，通过电子邮件、Signal、WhatsApp 或 Telegram 接收提醒。
Prometheus 指标
将速度测试结果导出为 Prometheus 指标，以便与 Grafana 仪表盘以及您的其他基础设施监控集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 MySpeed
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。