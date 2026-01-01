MySpeed 是一款轻量级的自托管速度测试监控工具，可持续跟踪您的互联网连接性能。它使用 Ookla、LibreSpeed 或 Cloudflare，按照可配置的时间表运行自动化速度测试，然后将结果本地存储在 SQLite 数据库中，以便您可以分析数天、数周和数月内的趋势。

除了原始测量数据，MySpeed 还提供交互式图表、可配置的数据保留策略、通过电子邮件、Signal、WhatsApp 或 Telegram 发送的健康检查通知，以及可选的 Prometheus 指标，用于集成到现有的可观测性堆栈中。所有数据都保留在您自己的服务器上——没有第三方分析，没有云依赖，也没有按次测试收费。