Kimai是一款成熟的开源时间跟踪应用程序，供自由职业者、代理机构和企业使用，以可靠地记录可计费工时、管理客户项目并生成准确发票。凭借简洁的网页界面、多用户支持和基于角色的权限，它既能满足独立开发者跟踪自身时间的需求，也能扩展到协调多个客户的数十名团队成员的代理机构。

与按席位收费的SaaS时间跟踪工具不同，在您自己的VPS上自托管Kimai意味着没有经常性订阅费用，并完全拥有您的时间记录和账单数据。此模板包含MySQL，用于持久、生产就绪的存储。