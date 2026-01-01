Langflow 是一个开源的低代码平台，允许开发人员和团队通过可视化画布构建 AI 驱动的应用程序。通过拖放组件连接大型语言模型 (LLM)、向量数据库、API 和数据源——无需样板代码。它支持 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 和本地托管模型，使构建聊天机器人、RAG 管道和多智能体工作流变得简单直接。

在您自己的 VPS 上托管 Langflow，可以将 AI 工作流和对话数据保留在您控制的基础设施上，从而消除供应商锁定，并确保通过 RAG 管道处理的敏感文档永远不会离开您的环境。此模板包含 PostgreSQL，用于可靠地持久化流程、用户和应用程序状态。