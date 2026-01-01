一键部署 Langflow
可视化拖放式AI工作流构建器，用于使用OpenAI、Anthropic和本地模型创建LLM应用程序。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Langflow 构建什么
Langflow 是一个开源的低代码平台，允许开发人员和团队通过可视化画布构建 AI 驱动的应用程序。通过拖放组件连接大型语言模型 (LLM)、向量数据库、API 和数据源——无需样板代码。它支持 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 和本地托管模型，使构建聊天机器人、RAG 管道和多智能体工作流变得简单直接。
在您自己的 VPS 上托管 Langflow，可以将 AI 工作流和对话数据保留在您控制的基础设施上，从而消除供应商锁定，并确保通过 RAG 管道处理的敏感文档永远不会离开您的环境。此模板包含 PostgreSQL，用于可靠地持久化流程、用户和应用程序状态。
Langflow 的主要功能
可视化工作流构建器
通过在画布上连接组件来构建 LLM 应用程序，无需编写管道样板代码。
多提供商 LLM 支持
在同一工作流程中，可在OpenAI、Anthropic、Google Gemini和本地Ollama模型之间切换。
RAG 流水线
将向量数据库连接到大型语言模型，以构建检索增强生成工作流，从而回答您自己文档中的问题。
API 部署
将任何已完成的工作流作为 REST API 端点公开，以便集成到生产应用程序中。
自定义组件
编写 Python 组件，以专有逻辑、内部 API 或专用数据源扩展 Langflow。
为什么要在 Hostinger 上运行 Langflow
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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