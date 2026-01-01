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可视化拖放式AI工作流构建器，用于使用OpenAI、Anthropic和本地模型创建LLM应用程序。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Langflow 构建什么

Langflow 是一个开源的低代码平台，允许开发人员和团队通过可视化画布构建 AI 驱动的应用程序。通过拖放组件连接大型语言模型 (LLM)、向量数据库、API 和数据源——无需样板代码。它支持 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 和本地托管模型，使构建聊天机器人、RAG 管道和多智能体工作流变得简单直接。

在您自己的 VPS 上托管 Langflow，可以将 AI 工作流和对话数据保留在您控制的基础设施上，从而消除供应商锁定，并确保通过 RAG 管道处理的敏感文档永远不会离开您的环境。此模板包含 PostgreSQL，用于可靠地持久化流程、用户和应用程序状态。

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Langflow 的主要功能

可视化工作流构建器

通过在画布上连接组件来构建 LLM 应用程序，无需编写管道样板代码。

多提供商 LLM 支持

在同一工作流程中，可在OpenAI、Anthropic、Google Gemini和本地Ollama模型之间切换。

RAG 流水线

将向量数据库连接到大型语言模型，以构建检索增强生成工作流，从而回答您自己文档中的问题。

API 部署

将任何已完成的工作流作为 REST API 端点公开，以便集成到生产应用程序中。

自定义组件

编写 Python 组件，以专有逻辑、内部 API 或专用数据源扩展 Langflow。

为什么要在 Hostinger 上运行 Langflow

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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