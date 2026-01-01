一键部署 Lychee。
自托管照片管理平台，具有相册组织、共享控制和元数据感知浏览功能，专为专业摄影师打造。
为 Lychee 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Lychee 构建什么
Lychee是一个精致的开源照片管理系统，它能将任何图片文件夹转化为精美呈现的在线相册。它能索引EXIF和IPTC元数据，生成响应式缩略图，将照片整理成嵌套相册，并为单个相册或单张照片提供公开、密码保护和私密共享功能——所有这些都由一个简洁、移动友好的网页用户界面支持。
在您的VPS上自托管Lychee，可以将全分辨率原图、位置数据和浏览历史保存在您控制的基础设施上，而不是交给第三方照片平台。该应用程序支持MySQL、MariaDB、PostgreSQL或SQLite作为后端，并能与对象存储、LDAP和OAuth提供商无缝集成——这使得它既适用于个人照片存档，也适用于小型团队共享图库。
Lychee 的主要功能
嵌套相册层次结构
将照片整理到相册和子相册中，支持拖放重新排序、封面图片选择以及每个相册的共享控制。
EXIF 和 IPTC 元数据
自动提取相机、镜头、曝光、GPS 和 IPTC 标签，以便相册可以按相机机身、焦距或位置进行搜索和筛选。
细粒度共享控制
让相册公开、受密码保护或仅限受邀者访问，并按相册或按照片生成分享链接，而不暴露您的其余图库。
RAW 和 HEIC 支持
原生支持RAW格式和HEIC，以及JPEG、PNG和视频 — Lychee为网络转码，同时保留原始文件。
OAuth 和 LDAP 登录
连接到现有的身份提供商，包括 Google、GitHub 和任何 LDAP 目录，以便贡献者可以使用他们已有的凭据登录。
对象存储后端
可选择将照片存储在S3兼容的对象存储上，以便在保持相同用户体验的同时，将您的图库扩展到本地磁盘之外。
为什么要在 Hostinger 上运行 Lychee
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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