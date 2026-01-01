Lychee是一个精致的开源照片管理系统，它能将任何图片文件夹转化为精美呈现的在线相册。它能索引EXIF和IPTC元数据，生成响应式缩略图，将照片整理成嵌套相册，并为单个相册或单张照片提供公开、密码保护和私密共享功能——所有这些都由一个简洁、移动友好的网页用户界面支持。

在您的VPS上自托管Lychee，可以将全分辨率原图、位置数据和浏览历史保存在您控制的基础设施上，而不是交给第三方照片平台。该应用程序支持MySQL、MariaDB、PostgreSQL或SQLite作为后端，并能与对象存储、LDAP和OAuth提供商无缝集成——这使得它既适用于个人照片存档，也适用于小型团队共享图库。