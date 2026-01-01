ToolJet 是一个开源的低代码平台，它为团队提供了一个可视化的拖放式构建器，可以在通常开发时间的一小部分内创建内部工具、管理面板和 CRUD 应用程序。拥有超过 40 个内置 UI 组件以及 50 多个服务的原生连接器（包括 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API、Google Sheets 和 Stripe），团队无需编写大量前端代码即可构建数据驱动的应用程序。

在您自己的 VPS 上自托管 ToolJet，可以将内部工具配置、数据源凭据和业务逻辑完全保留在您的基础设施内。没有按席位计费，没有使用上限，也没有第三方访问您的运营数据。