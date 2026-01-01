一键部署 ToolJet。
开源低代码平台，用于构建和部署内部工具、仪表板和管理面板，并支持50多种数据源集成。
为 ToolJet 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ToolJet 构建什么
ToolJet 是一个开源的低代码平台，它为团队提供了一个可视化的拖放式构建器，可以在通常开发时间的一小部分内创建内部工具、管理面板和 CRUD 应用程序。拥有超过 40 个内置 UI 组件以及 50 多个服务的原生连接器（包括 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API、Google Sheets 和 Stripe），团队无需编写大量前端代码即可构建数据驱动的应用程序。
在您自己的 VPS 上自托管 ToolJet，可以将内部工具配置、数据源凭据和业务逻辑完全保留在您的基础设施内。没有按席位计费，没有使用上限，也没有第三方访问您的运营数据。
ToolJet 的主要功能
50多个数据源连接器
连接到数据库、REST API、GraphQL 端点以及包括 Google Sheets、Stripe 和 Salesforce 在内的 SaaS 工具，无需编写自定义集成代码。
可视化拖放式构建器
使用40多个预构建组件（如表格、表单、图表、模态框）来构建UI布局，无需编写HTML或CSS，并将其直接绑定到数据查询。
JavaScript & Python 逻辑
直接在查询中使用 JavaScript 或 Python 添加数据转换和业务逻辑，让高级用户无需离开平台即可完全掌控。
基于角色的访问控制
为每个应用程序和工作区定义精细权限，确保每个团队成员只能访问与其角色相关的工具和数据。
Git 同步
通过同步到Git仓库，对应用程序定义进行版本控制，从而实现对关键内部工具的代码审查、审计和回滚。
为什么要在 Hostinger 上运行 ToolJet
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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