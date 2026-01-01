Rybbit 是一个隐私优先的网络分析平台，旨在作为 Google Analytics（分析）的现代替代方案。它提供页面浏览量、会话、跳出率、推荐来源、地理数据和会话回放，无需使用 Cookie 或跨站跟踪，从而使 GDPR 合规性成为一项内置功能，而非事后考虑。

Rybbit 由 ClickHouse 提供支持，用于高性能事件存储，并由 PostgreSQL 用于应用程序数据，能够处理大量事件并提供快速的仪表板查询。自托管消除了按站点收费和数据保留限制，让您完全拥有跨您所有资产的访客数据。