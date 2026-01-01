Focalboard 是由 Mattermost 开发的一款开源项目管理平台，作为 Trello、Notion 和 Asana 的自托管替代品。它将直观的看板与多种视图模式（表格、画廊和日历）相结合，因此您可以以最适合您工作流程的格式可视化相同的项目数据。卡片支持自定义属性、标签、截止日期和附件，可适应从软件冲刺到内容日历的任何项目类型。

在您的 VPS 上自托管 Focalboard 意味着以可预测的成本获得无限的看板、卡片和团队成员——没有按用户计费，没有看板数量限制，也没有您的项目数据被商业化的风险。轻量级的 SQLite 后端不需要外部数据库，使部署和维护变得简单。