一键部署 Focalboard。
具有看板、表格、画廊和日历视图的开源项目管理工具，适用于团队和个人。
为 Focalboard 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Focalboard 构建什么
Focalboard 是由 Mattermost 开发的一款开源项目管理平台，作为 Trello、Notion 和 Asana 的自托管替代品。它将直观的看板与多种视图模式（表格、画廊和日历）相结合，因此您可以以最适合您工作流程的格式可视化相同的项目数据。卡片支持自定义属性、标签、截止日期和附件，可适应从软件冲刺到内容日历的任何项目类型。
在您的 VPS 上自托管 Focalboard 意味着以可预测的成本获得无限的看板、卡片和团队成员——没有按用户计费，没有看板数量限制，也没有您的项目数据被商业化的风险。轻量级的 SQLite 后端不需要外部数据库，使部署和维护变得简单。
Focalboard 的主要功能
多种视图模式
在相同数据的看板、表格、画廊和日历视图之间切换，以匹配您对项目的思考方式。
自定义属性
为卡片添加自定义字段、标签、日期和经办人，以根据您的特定工作流程要求定制每个看板。
实时协作
多个团队成员可以同时编辑画板，通过评论和@提及使沟通保持在上下文中。
从常用工具导入
使用内置导入功能，将现有项目从 Trello、Asana 和 Notion 迁移过来，避免从头开始。
看板模板
常见项目类型的预构建模板让您在几秒钟内设置新看板，并已具备正确的结构。
为什么要在 Hostinger 上运行 Focalboard
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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