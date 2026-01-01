一键部署 Karakeep。
自托管的书签管理器，具有 AI 驱动的标签、全文搜索和页面存档功能，可用于链接、笔记和 PDF。
为 Karakeep 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Karakeep 构建什么
Karakeep 是一款现代化的自托管书签管理器，专为全面的信息归档而设计。除了保存 URL，它还能捕获笔记、图像、PDF 和完整的页面内容，并自动提取元数据。AI 驱动的标记和摘要功能（通过 OpenAI 或本地 Ollama 模型）可自动组织您的收藏，而 Meilisearch 驱动的全文搜索即使有数千个已保存项目也能即时检索。
在您自己的 VPS 上自托管 Karakeep 可以让您的浏览历史和保存的内容完全私密。没有按书签收费，没有存储配额，也没有第三方访问您的数据。适用于 Chrome 和 Firefox 的浏览器扩展以及适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序让您的所有设备上的内容保持同步。
Karakeep 的主要功能
AI驱动的标签
使用 OpenAI 或本地运行的 Ollama 模型自动标记和总结已保存的项目 — 无需手动整理。
全文搜索
Meilisearch 会索引所有已保存的内容，包括已归档的页面和 PDF，因此您可以在几毫秒内找到收藏中的任何内容。
页面归档和 OCR
保留完整的页面内容，即使原始来源消失，并使用内置OCR从图像中提取可搜索文本。
浏览器与移动同步
通过 Chrome 或 Firefox 扩展程序一键保存书签，并通过 iOS 和 Android 应用访问您的完整收藏，并自动同步。
RSS订阅导入
自动从 RSS 源导入内容到整理好的集合中，使您的知识库保持最新，无需手动保存。
为什么要在 Hostinger 上运行 Karakeep
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。