Karakeep 是一款现代化的自托管书签管理器，专为全面的信息归档而设计。除了保存 URL，它还能捕获笔记、图像、PDF 和完整的页面内容，并自动提取元数据。AI 驱动的标记和摘要功能（通过 OpenAI 或本地 Ollama 模型）可自动组织您的收藏，而 Meilisearch 驱动的全文搜索即使有数千个已保存项目也能即时检索。

在您自己的 VPS 上自托管 Karakeep 可以让您的浏览历史和保存的内容完全私密。没有按书签收费，没有存储配额，也没有第三方访问您的数据。适用于 Chrome 和 Firefox 的浏览器扩展以及适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序让您的所有设备上的内容保持同步。