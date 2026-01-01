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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Fusion RSS 构建什么

Fusion 是一个用 Go 编写的极简主义开源 RSS 阅读器，专注于快速、无干扰的阅读工作流程。它解析 RSS 和 Atom 订阅源，自动从网站 URL 发现订阅源，并将订阅组织成组，同时跟踪未读状态、书签以及在您的库中进行全文搜索。

在您的 VPS 上自托管 Fusion 可以让您的订阅列表和阅读历史不依赖第三方服务，并且其 Fever API 兼容性允许 Reeder、Unread 和 FeedMe 等原生移动客户端与您自己的实例同步，而不是与云聚合器同步。

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你可以用 {name} 构建什么

Fusion RSS 的主要功能

Fever API 支持

通过内置的Fever兼容API，将文章同步到原生iOS、Android和桌面客户端，例如Reeder、Unread和FeedMe。

键盘驱动阅读器

Google Reader 风格的快捷键让您无需离开键盘，即可在每次会话中处理数百篇文章。

提要自动发现

粘贴任何网站URL，Fusion会自动定位RSS或Atom订阅源，并进行分组整理，以便订阅列表整洁有序。

响应式 PWA

可安装的渐进式网络应用在手机、平板电脑和桌面浏览器上提供原生般的阅读体验。

OIDC 单点登录

可选的 OpenID Connect 集成允许您针对 Keycloak、Authelia 或任何兼容的身份提供商进行身份验证。

无AI臃肿

故意省略了AI总结和推荐功能，以保持读者专注、轻量化和可预测。

为什么要在 Hostinger 上运行 Fusion RSS

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Maxim Shishkin
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