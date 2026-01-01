Fusion 是一个用 Go 编写的极简主义开源 RSS 阅读器，专注于快速、无干扰的阅读工作流程。它解析 RSS 和 Atom 订阅源，自动从网站 URL 发现订阅源，并将订阅组织成组，同时跟踪未读状态、书签以及在您的库中进行全文搜索。

在您的 VPS 上自托管 Fusion 可以让您的订阅列表和阅读历史不依赖第三方服务，并且其 Fever API 兼容性允许 Reeder、Unread 和 FeedMe 等原生移动客户端与您自己的实例同步，而不是与云聚合器同步。