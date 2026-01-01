Eclipse Hawkbit 是一个独立于领域的后端框架，用于向连接到基于 IP 的网络的受限边缘设备、网关和控制器推出软件更新。它基于 Java 和 Spring 构建，提供了车队运营商在工业规模上调度、定位和监控空中更新所需的服务器端基础设施。

在您自己的 VPS 上自托管 Hawkbit 可将设备清单、工件二进制文件和部署遥测数据置于您的控制之下，无需按设备付费或供应商锁定。它为设备公开了直接设备集成 API，以及一个管理 API，用于从您自己的工具编排活动。