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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Eclipse Hawkbit 构建什么

Eclipse Hawkbit 是一个独立于领域的后端框架，用于向连接到基于 IP 的网络的受限边缘设备、网关和控制器推出软件更新。它基于 Java 和 Spring 构建，提供了车队运营商在工业规模上调度、定位和监控空中更新所需的服务器端基础设施。

在您自己的 VPS 上自托管 Hawkbit 可将设备清单、工件二进制文件和部署遥测数据置于您的控制之下，无需按设备付费或供应商锁定。它为设备公开了直接设备集成 API，以及一个管理 API，用于从您自己的工具编排活动。

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你可以用 {name} 构建什么

Eclipse Hawkbit 的主要功能

定向发布

根据设备属性定义部署组，并通过设定成功阈值和自动回滚触发器，在受控波次中推进更新。

制品库

从内置的工件存储库上传、版本化并提供固件映像、操作系统软件包和应用程序包，并进行校验和验证。

直接设备 API

设备轮询 DDI REST 接口，以获取分配的更新、报告进度并确认安装结果，而无需定制传输代码。

多租户就绪

按租户隔离设备群、用户和软件仓库 — 有助于管理客户部署或分离产品线。

管理 REST API

以编程方式驱动发布、目标、分发集和软件模块，使其能够与CI/CD流水线和现有运维工具集成。

RabbitMQ 事件总线

将设备状态变化和发布事件流式传输到 RabbitMQ，以便下游系统能够实时响应，而无需轮询数据库。

为什么要在 Hostinger 上运行 Eclipse Hawkbit

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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