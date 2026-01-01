Many Notes 是一款自托管的 Markdown 笔记应用程序，可让您将想法整理到“保管库”中——这些灵活的容器可以根据您的工作偏好，将相关文件放在一起或分开。笔记既存储在数据库中，也存储在文件系统中，让您对内容拥有完全的所有权和可移植性，而不会被任何专有格式锁定。

除了基本的笔记功能之外，Many Notes 还支持多用户身份验证、用于团队协作的保管库共享、实时广播、用于连接相关笔记的反向链接和标签，以及由 Typesense 提供支持的快速全文搜索。通过 GitHub、Google、GitLab 和其他提供商进行的 OAuth 登录，使个人和团队的访问管理都变得灵活。