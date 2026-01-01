一键部署多个笔记。
开源 Markdown 笔记应用程序，具有库、全文搜索和多用户协作。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Many Notes 构建什么
Many Notes 是一款自托管的 Markdown 笔记应用程序，可让您将想法整理到“保管库”中——这些灵活的容器可以根据您的工作偏好，将相关文件放在一起或分开。笔记既存储在数据库中，也存储在文件系统中，让您对内容拥有完全的所有权和可移植性，而不会被任何专有格式锁定。
除了基本的笔记功能之外，Many Notes 还支持多用户身份验证、用于团队协作的保管库共享、实时广播、用于连接相关笔记的反向链接和标签，以及由 Typesense 提供支持的快速全文搜索。通过 GitHub、Google、GitLab 和其他提供商进行的 OAuth 登录，使个人和团队的访问管理都变得灵活。
Many Notes 的主要功能
保管库组织
将笔记分组到单独的库中，或将所有内容保存在一个库中——每个库都是一个便携式目录，让您完全控制文件结构。
全文搜索
由 Typesense 提供支持的快速、容错搜索，让您可以在所有库中即时找到任何笔记。
多用户协作
邀请其他注册用户访问您的保险库，并通过实时更新的界面实时协作处理笔记。
OAuth 登录支持
使用 GitHub、Google、GitLab、Azure、Slack 以及其他 OAuth 提供商进行身份验证，实现灵活、免密码的访问管理。
富文本Markdown编辑器
高级编辑器具有自动保存、模板、反向链接、标签和PDF导出功能，可确保您的写作流程不中断。
渐进式 Web 应用
将 Many Notes 安装为 PWA，以在桌面和移动设备上获得类似原生应用的体验，包括离线友好的导航。
为什么要在 Hostinger 上运行 Many Notes
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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