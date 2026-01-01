一键部署安装 RabbitMQ。
开源 AMQP 消息代理，用于在分布式应用程序组件之间进行可靠的异步消息传递。
为 RabbitMQ 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
RabbitMQ 的主要功能
灵活交易路由
直连、主题、扇出和头交换器让您能够将消息路由到恰好需要它们的消费者，而无需任何样板路由代码。
可靠投递
发布者确认和消费者确认确保每条消息至少被处理一次，死信队列捕获失败消息以供重试。
管理界面
基于浏览器的仪表板显示实时队列深度、消息速率和连接健康状况，以便您能够无需CLI访问即可监控和排除故障。
多协议支持
AMQP、MQTT 和 STOMP 支持意味着任何服务——物联网设备、移动应用或微服务——都可以使用原生客户端库发布和消费消息。
优先级队列
为消息分配优先级，以便紧急任务在常规后台作业之前得到处理，而无需构建单独的队列基础设施。
为什么要在 Hostinger 上运行 RabbitMQ
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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