RabbitMQ是事实上的标准开源消息代理，实施AMQP并支持MQTT、STOMP及其他协议。它解耦了生产者和消费者，因此当接收方不可用时，消息可以安全地排队；当它们重新连接时，消息能够可靠地传递——从而消除了服务之间直接API调用的脆弱性。

自托管RabbitMQ消除了按消息计费和供应商锁定，将敏感业务事件保留在您自己的基础设施中，并让您完全控制队列配置、路由规则和数据保留策略。内置管理UI无需外部监控工具即可提供对消息流、队列深度和消费者性能的实时可见性。