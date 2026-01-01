Trek 是一个开源的、自托管的旅行规划平台，它将实时协作与您组织旅行所需的一切功能整合在一个界面中。拖放式日程规划器、带照片标记的交互式地图、天气预报、多币种预算、打包清单以及杂志风格的旅行日记，所有这些都与预订、文档存储和 PDF 导出功能并存。

与将您的行程和照片锁定在订阅层级之后的商业规划应用不同，Trek 完全运行在您控制的基础设施上。实时 WebSocket 同步可在计划演变时保持同伴和家庭成员的协调一致，可选的 OIDC 单点登录可与现有身份提供商集成，内置的 MCP 服务器允许 AI 助手协助规划、打包和预算，而无需将敏感数据发送给第三方。