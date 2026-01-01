部署 Trek 一键安装。
自托管的实时协作旅行规划工具，具有交互式地图、预算、行李清单、日记和 AI 协助。
为 Trek 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Trek 的主要功能
实时协作
WebSocket同步将每次行程编辑、备注和预算更改即时推送给每个连接的旅行者，这样共同规划者总能看到相同的计划。
交互式行程地图
带有3D建筑、地形、路线可视化、照片标记和聚类功能的Leaflet或Mapbox GL地图，将平面行程转化为可视化方案。
预算和打包清单
跟踪基于类别的费用，支持按人按天分摊、多币种支持、打包清单模板以及可选的行李重量跟踪。
旅行日记和地图集
以杂志风格的日记形式，用照片和心情记录您的旅程，并在世界地图上可视化您到访过的国家、连续记录和统计数据。
单点登录和双因素认证
连接任何 OIDC 提供商 — Google、Apple、Authentik、Keycloak — 并通过基于 TOTP 的双因素认证和备用代码保护账户。
人工智能通过MCP服务器
OAuth 2.1 认证的 MCP 服务器拥有 150 多个工具，让 AI 助手能够创建行程、制作打包清单，并管理具有范围权限的预算。
为什么要在 Hostinger 上运行 Trek
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。