Convos 是一款完全自托管、始终在线的 IRC 客户端，它运行在您的服务器上，全天候连接到 IRC 网络。与您关闭后就会离线的传统 IRC 客户端不同，Convos 保持持久连接，因此您绝不会错过任何消息——即使您的设备处于离线状态。

无需安装软件，即可从任何浏览器访问您的 IRC 对话。Convos 存储您的完整聊天记录，支持多用户和多网络，并提供了一个简洁现代的界面，专为休闲聊天者和长期 IRC 社区设计。自托管让您可以完全控制您的数据和用户访问权限。