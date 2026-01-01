一键安装 Convos。
现代的基于浏览器的IRC客户端，让您能从任何设备持续连接到聊天网络。
为 Convos 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Convos 的主要功能
全天候连接
Convos 在您的 VPS 上 24/7 运行，保持与 IRC 网络的连接，这样无论您何时登录，消息都会被捕获并等待您。
完整聊天记录
所有消息都存储在服务器端，并且可以从任何浏览器访问，为您提供涵盖所有频道和对话的可搜索历史记录。
多网络支持
同时连接到多个IRC网络，并从一个统一的界面管理所有频道和直接消息。
无需安装软件
通过浏览器完全访问您的IRC客户端，无需在您使用的任何设备上安装桌面应用程序、插件或进行配置。
支持多用户
邀请团队成员或朋友共享您的 Convos 实例，每个成员都有自己独立的账户和网络配置。
为什么要在 Hostinger 上运行 Convos
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。