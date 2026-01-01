文件浏览器是一款轻量级的开源网络文件管理器，可将您服务器上的任何目录转换为可通过任何浏览器访问的功能齐全的文件管理界面。它支持具有可配置权限的多用户、通过公共链接进行文件共享、拖放上传以及内置代码编辑器——所有这些都无需SSH或FTP客户端。

在您的VPS上自托管文件浏览器可以使文件保持私密并受您控制，让您可以安全地授予团队成员或客户访问特定目录的权限，而不会暴露服务器凭据，并且只需要最少的资源，因此它可以与您的其他应用程序一起舒适地运行。