File Browser最高立减 70%

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轻量级基于网络的 文件管理器，用于直接从您的浏览器浏览、上传和管理服务器文件。

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一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 File Browser 构建什么

文件浏览器是一款轻量级的开源网络文件管理器，可将您服务器上的任何目录转换为可通过任何浏览器访问的功能齐全的文件管理界面。它支持具有可配置权限的多用户、通过公共链接进行文件共享、拖放上传以及内置代码编辑器——所有这些都无需SSH或FTP客户端。

在您的VPS上自托管文件浏览器可以使文件保持私密并受您控制，让您可以安全地授予团队成员或客户访问特定目录的权限，而不会暴露服务器凭据，并且只需要最少的资源，因此它可以与您的其他应用程序一起舒适地运行。

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你可以用 {name} 构建什么

File Browser 的主要功能

多用户权限

创建用户账户，具有精细的目录访问权限和基于角色的权限，这样每个人都只能看到和修改他们需要的文件。

拖放上传

直接从浏览器上传单个文件、多个文件或整个文件夹，并实时跟踪进度 — 无需FTP客户端。

内置代码编辑器

在浏览器中直接编辑配置文件、脚本和文本文件，无需切换到单独的 SSH 会话或文本编辑器。

公开分享链接

生成文件或文件夹的可共享下载链接，让您无需授予外部接收者服务器访问权限即可向其发送内容。

存档管理

直接通过网页界面创建和提取 ZIP 和 TAR 压缩包，简化批量传输和文件备份。

为什么要在 Hostinger 上运行 File Browser

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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