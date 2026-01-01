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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Trudesk 构建什么

Trudesk 是一个使用 Node.js 和 MongoDB 构建的开源帮助台平台，旨在使支持操作有条不紊且简单明了。它提供了一个简洁的工单管理界面，团队可以在其中创建、分配、优先处理和解决支持请求，而无需企业级替代方案的复杂性。Elasticsearch 集成实现了对所有工单和活动的快速全文搜索。

在您自己的 VPS 上自托管 Trudesk，可以使所有客户数据都在您的控制之下，无需按席位付费或第三方数据共享。首位访问者完成设置向导以配置数据库连接并创建管理员帐户，使初始部署变得简单而安全。

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你可以用 {name} 构建什么

Trudesk 的主要功能

工单管理

创建、分配和跟踪支持工单的整个生命周期，并可设置优先级、更新状态和团队分配。

全文搜索

基于 Elasticsearch 的搜索让客服人员能够立即在整个服务台中查找工单、评论和历史记录。

团队协作

将工单分配给特定客服或群组，添加内部备注，并在统一的对话线程中跟踪所有活动。

基于角色的访问

通过可配置的用户角色和权限组，控制座席和客户的可见内容和操作权限。

通知系统

通过由工单更新、分配和状态变更触发的电子邮件通知，让客服人员和客户及时了解情况。

为什么要在 Hostinger 上运行 Trudesk

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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