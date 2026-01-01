Trudesk 是一个使用 Node.js 和 MongoDB 构建的开源帮助台平台，旨在使支持操作有条不紊且简单明了。它提供了一个简洁的工单管理界面，团队可以在其中创建、分配、优先处理和解决支持请求，而无需企业级替代方案的复杂性。Elasticsearch 集成实现了对所有工单和活动的快速全文搜索。

在您自己的 VPS 上自托管 Trudesk，可以使所有客户数据都在您的控制之下，无需按席位付费或第三方数据共享。首位访问者完成设置向导以配置数据库连接并创建管理员帐户，使初始部署变得简单而安全。