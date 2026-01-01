Kaneo 是一个自托管的项目管理应用程序，专注于提供团队所需，而没有不必要的复杂性。它通过项目、任务和看板来组织工作，通过 WebSocket 连接实现实时协作，这样团队成员无需刷新页面即可看到更新。

与那些增加了许多很少使用的功能层的企业级项目管理工具不同，Kaneo 围绕一个极简界面构建。它与 GitHub 仓库集成，以将代码更改链接到项目任务，并支持 GitHub OAuth，这样团队可以使用现有的开发者账户进行身份验证。所有项目数据都存储在您自己的基础设施上的 PostgreSQL 数据库中。