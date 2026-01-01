Gonic 是一个用 Go 语言编写的免费开源 Subsonic 服务器。它为您提供个人音乐流媒体服务，可与数十种流行的 Subsonic 兼容客户端（如 Symfonium、Amperfy、Dsub、Strawberry 等）配合使用，因此您可以从任何设备收听自己的音乐库。

Gonic 专为效率而设计，无需专用数据库服务器即可处理包含数万首歌曲的音乐库。它支持即时音频转码、播客管理、Scrobble 到 Last.fm 和 ListenBrainz，以及具有用户偏好的多用户访问。它可以在树莓派等低功耗硬件上轻松运行。