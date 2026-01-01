部署 Explo 一键安装。
自托管音乐发现引擎，可根据ListenBrainz推荐自动构建播放列表并下载到您的音乐库。
为 Explo 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Explo 构建什么
Explo 是一款自托管音乐发现服务器，可将您的 ListenBrainz 听歌历史连接到您的个人音乐库。它从 ListenBrainz 获取每周和每日推荐播放列表，通过 YouTube 或 Soulseek 查找匹配的曲目，下载它们，并直接在 Navidrome、Jellyfin、Emby、Plex、Subsonic 或 MPD 中创建播放列表——自动地，按照您控制的时间表。
与那些将推荐内容隐藏在订阅和不透明算法背后的流媒体服务不同，Explo 为您提供完全的透明度：每项推荐都可以追溯到您在 ListenBrainz 上的实际听歌数据，并且每个下载的曲目都存储在您自己的服务器上。内置的 Web UI 让您可以管理时间表、浏览播放列表历史记录，并配置所有集成，无需编辑配置文件。
Explo 的主要功能
ListenBrainz 发现
直接从您的ListenBrainz账户中提取“每周探索”、“每周即兴”和“每日即兴”播放列表——这些推荐完全根据您的收听历史生成。
多服务器支持
与 Navidrome、Jellyfin、Emby、Plex、Subsonic、Airsonic 和 MPD 集成，直接在您正在运行的任何音乐服务器中创建播放列表。
定时自动化
可配置的 cron 计划会自动运行发现功能——只需设置一次，每周都会有新音乐出现在您的资料库中，无需任何手动操作。
YouTube 和 Soulseek 下载
通过 YouTube（使用 yt-dlp）或 Soulseek（通过 Slskd）查找并下载曲目，具有质量筛选、格式选择和智能去重功能。
Web界面管理
浏览播放列表存档、触发手动运行、调整日程，并通过一个经过身份验证的浏览器界面管理所有音乐服务器设置。
为什么要在 Hostinger 上运行 Explo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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