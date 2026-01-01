Explo 是一款自托管音乐发现服务器，可将您的 ListenBrainz 听歌历史连接到您的个人音乐库。它从 ListenBrainz 获取每周和每日推荐播放列表，通过 YouTube 或 Soulseek 查找匹配的曲目，下载它们，并直接在 Navidrome、Jellyfin、Emby、Plex、Subsonic 或 MPD 中创建播放列表——自动地，按照您控制的时间表。

与那些将推荐内容隐藏在订阅和不透明算法背后的流媒体服务不同，Explo 为您提供完全的透明度：每项推荐都可以追溯到您在 ListenBrainz 上的实际听歌数据，并且每个下载的曲目都存储在您自己的服务器上。内置的 Web UI 让您可以管理时间表、浏览播放列表历史记录，并配置所有集成，无需编辑配置文件。