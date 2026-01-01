MiroTalk P2P 是一个自托管的 WebRTC 视频会议平台，它直接在参与者之间路由媒体，而不是通过您的服务器。由于视频流是点对点传输的，因此延迟极小，您的 VPS 带宽仅用于信令，即使多个会议室同时运行也是如此。参与者可以通过可共享链接从任何现代浏览器加入，无需帐户、下载或插件。

与在云服务基础设施上记录和处理会议数据的云服务不同，自托管的 MiroTalk 将每次对话都保留在您自己的硬件上。会议室可以受密码保护，主机保护将会话创建限制为授权用户，并且 REST API 允许您将会议创建集成到您自己的应用程序中。