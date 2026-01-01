部署 MiroTalk 一键安装。
自托管P2P视频会议，拥有无限会议室、屏幕共享，参与者无需安装任何应用程序。
为 MiroTalk 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
MiroTalk 的主要功能
点对点媒体
视频和音频直接在参与者之间传输 — 而不是通过您的服务器 — 保持低延迟和接近零的带宽成本，无论有多少房间同时运行。
无需应用
参与者可以通过可共享的链接，使用任何现代浏览器加入，无需注册账户、下载或浏览器插件。
屏幕共享和录制
共享您的屏幕或特定的应用程序窗口，并将会议本地录制到您的设备，而无需将录制文件存储在服务器上。
白板和文件共享
在共享白板上实时协作，并在会话期间在参与者之间直接传输文件，无需外部存储。
主机保护
要求密码才能创建新房间，将会话创建限制为授权用户，同时保持参与者加入链接开放且无障碍。
REST API 和嵌入
创建房间，并通过有文档记录的REST API以编程方式生成加入令牌，并将会议UI作为iframe嵌入到任何网站。
为什么要在 Hostinger 上运行 MiroTalk
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。