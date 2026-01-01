一键安装部署 OpenSign。
免费开源的DocuSign替代方案，用于在您自己的基础设施上进行具有法律约束力的电子文档签名。
为 OpenSign 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
OpenSign 的主要功能
PKI 电子签名
使用PFX或P12证书签署文档，以便每个签名都可在任何PDF阅读器中进行加密验证并具有防篡改性。
可复用模板
将常用合同保存为模板，其中包含预设的签署人角色和表单字段，以便在几秒钟内启动重复性工作流程。
多签署人工作流程
将文档按顺序或并行方式分发给多个收件人，并实时跟踪谁已查看、签署或拒绝。
审计跟踪和证书
每次操作都会记录时间戳和IP地址，生成具有法律效力的完成证书，并附在每个已签署的文档上。
本人签署
在共享设备上采集签名，适用于面对面工作流程，例如入职、保密协议和弃权书，无需电子邮件往返。
REST API 和 网络钩子
使用文档化的REST API将签名功能嵌入现有应用程序，并通过完成网络钩子触发下游系统。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenSign
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。