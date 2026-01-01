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4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 OpenSign 构建什么

OpenSign 是 DocuSign 和 Adobe Sign 的一个完全开源的替代方案，专为需要具有法律约束力的电子签名而又不想将敏感合同锁定在第三方 SaaS 中的组织而构建。它支持多签署人工作流程、可重用模板、现场签署、联系人目录以及使用您自己的 PFX 证书进行基于 PKI 的数字签名，所有这些都封装在一个简洁的拖放界面中。

在您的 VPS 上自托管 OpenSign，可将所有文档、签名和审计日志保存在您控制的基础设施上。没有按信封收费，没有签署人上限，也没有合同数据离开您环境的风险，使其非常适合具有严格合规性要求的法务、人力资源和采购团队。

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你可以用 {name} 构建什么

OpenSign 的主要功能

PKI 电子签名

使用PFX或P12证书签署文档，以便每个签名都可在任何PDF阅读器中进行加密验证并具有防篡改性。

可复用模板

将常用合同保存为模板，其中包含预设的签署人角色和表单字段，以便在几秒钟内启动重复性工作流程。

多签署人工作流程

将文档按顺序或并行方式分发给多个收件人，并实时跟踪谁已查看、签署或拒绝。

审计跟踪和证书

每次操作都会记录时间戳和IP地址，生成具有法律效力的完成证书，并附在每个已签署的文档上。

本人签署

在共享设备上采集签名，适用于面对面工作流程，例如入职、保密协议和弃权书，无需电子邮件往返。

REST API 和 网络钩子

使用文档化的REST API将签名功能嵌入现有应用程序，并通过完成网络钩子触发下游系统。

为什么要在 Hostinger 上运行 OpenSign

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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