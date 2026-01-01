OpenSign 是 DocuSign 和 Adobe Sign 的一个完全开源的替代方案，专为需要具有法律约束力的电子签名而又不想将敏感合同锁定在第三方 SaaS 中的组织而构建。它支持多签署人工作流程、可重用模板、现场签署、联系人目录以及使用您自己的 PFX 证书进行基于 PKI 的数字签名，所有这些都封装在一个简洁的拖放界面中。

在您的 VPS 上自托管 OpenSign，可将所有文档、签名和审计日志保存在您控制的基础设施上。没有按信封收费，没有签署人上限，也没有合同数据离开您环境的风险，使其非常适合具有严格合规性要求的法务、人力资源和采购团队。