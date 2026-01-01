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便携式文件服务器，支持HTTP、WebDAV、SFTP和FTP访问，可续传上传，且零数据库依赖。

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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Copyparty 构建什么

Copyparty 是一个自托管文件服务器，它将众多功能集成到一个容器中，无需外部数据库。它同时通过 HTTP、WebDAV、SFTP、FTP 和 TFTP 提供文件服务，支持分块可续传上传，即使连接中断也能继续，并包含一个完整的媒体库，具备缩略图、音频播放和全文搜索功能。

在您自己的 VPS 上自托管 Copyparty，为您提供了一个私有文件共享平台，该平台可与任何标准客户端（从浏览器到 Windows 资源管理器再到 FileZilla）配合使用，没有供应商锁定或经常性存储费用。由于所有内容都在一个容器中运行，数据直接存储在文件系统上，因此备份和迁移都非常简单。

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你可以用 {name} 构建什么

Copyparty 的主要功能

多协议访问

通过HTTP、WebDAV、SFTP、FTP和TFTP同时提供文件服务，这样每个客户端——无论是浏览器、文件管理器还是CLI工具——都可以使用其原生协议进行连接。

断点续传

分块上传支持使大文件传输在网络中断后自动恢复，无需从头开始。

内置媒体库

自动生成音频和视频文件的缩略图并提取元数据，将您的文件服务器变成可浏览的媒体库。

文件去重

基于哈希的重复数据删除在上传时检测相同文件，并只存储一个副本，从而无需任何手动操作即可节省磁盘空间。

无需数据库

所有数据都直接存储在文件系统上——无需管理、备份或迁移PostgreSQL、MySQL或Redis，这些都不再是您文件之外的额外系统。

为什么要在 Hostinger 上运行 Copyparty

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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