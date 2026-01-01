Copyparty 是一个自托管文件服务器，它将众多功能集成到一个容器中，无需外部数据库。它同时通过 HTTP、WebDAV、SFTP、FTP 和 TFTP 提供文件服务，支持分块可续传上传，即使连接中断也能继续，并包含一个完整的媒体库，具备缩略图、音频播放和全文搜索功能。

在您自己的 VPS 上自托管 Copyparty，为您提供了一个私有文件共享平台，该平台可与任何标准客户端（从浏览器到 Windows 资源管理器再到 FileZilla）配合使用，没有供应商锁定或经常性存储费用。由于所有内容都在一个容器中运行，数据直接存储在文件系统上，因此备份和迁移都非常简单。