一键安装部署 Copyparty。
便携式文件服务器，支持HTTP、WebDAV、SFTP和FTP访问，可续传上传，且零数据库依赖。
为 Copyparty 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Copyparty 构建什么
Copyparty 是一个自托管文件服务器，它将众多功能集成到一个容器中，无需外部数据库。它同时通过 HTTP、WebDAV、SFTP、FTP 和 TFTP 提供文件服务，支持分块可续传上传，即使连接中断也能继续，并包含一个完整的媒体库，具备缩略图、音频播放和全文搜索功能。
在您自己的 VPS 上自托管 Copyparty，为您提供了一个私有文件共享平台，该平台可与任何标准客户端（从浏览器到 Windows 资源管理器再到 FileZilla）配合使用，没有供应商锁定或经常性存储费用。由于所有内容都在一个容器中运行，数据直接存储在文件系统上，因此备份和迁移都非常简单。
Copyparty 的主要功能
多协议访问
通过HTTP、WebDAV、SFTP、FTP和TFTP同时提供文件服务，这样每个客户端——无论是浏览器、文件管理器还是CLI工具——都可以使用其原生协议进行连接。
断点续传
分块上传支持使大文件传输在网络中断后自动恢复，无需从头开始。
内置媒体库
自动生成音频和视频文件的缩略图并提取元数据，将您的文件服务器变成可浏览的媒体库。
文件去重
基于哈希的重复数据删除在上传时检测相同文件，并只存储一个副本，从而无需任何手动操作即可节省磁盘空间。
无需数据库
所有数据都直接存储在文件系统上——无需管理、备份或迁移PostgreSQL、MySQL或Redis，这些都不再是您文件之外的额外系统。
为什么要在 Hostinger 上运行 Copyparty
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。