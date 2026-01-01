Pulse 是一个开源的实时监控仪表板，为您提供 Proxmox VE 集群、Proxmox Backup Server 实例、Docker 主机和 Kubernetes 工作负载的单一、统一视图。它持续轮询每个连接的节点，并将 CPU、内存、存储和网络指标流式传输到一个快速的 Web 界面，因此您可以在虚拟机、容器或备份数据存储出现压力时立即发现，而不是在中断之后。

由于 Pulse 是自托管的，每个凭据和指标都保留在您控制的基础设施上，没有第三方遥测，也没有按节点许可。在您自己的 VPS 上运行它，即使在受监控主机出现问题时也能保持仪表板可访问，并且可配置的阈值警报会通过电子邮件、Webhook 或聊天通知您，以防止小问题演变成停机。