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用于Proxmox VE、Proxmox Backup Server、Docker和Kubernetes的实时监控仪表盘，带有警报和历史指标。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Pulse 构建什么

Pulse 是一个开源的实时监控仪表板，为您提供 Proxmox VE 集群、Proxmox Backup Server 实例、Docker 主机和 Kubernetes 工作负载的单一、统一视图。它持续轮询每个连接的节点，并将 CPU、内存、存储和网络指标流式传输到一个快速的 Web 界面，因此您可以在虚拟机、容器或备份数据存储出现压力时立即发现，而不是在中断之后。

由于 Pulse 是自托管的，每个凭据和指标都保留在您控制的基础设施上，没有第三方遥测，也没有按节点许可。在您自己的 VPS 上运行它，即使在受监控主机出现问题时也能保持仪表板可访问，并且可配置的阈值警报会通过电子邮件、Webhook 或聊天通知您，以防止小问题演变成停机。

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你可以用 {name} 构建什么

Pulse 的主要功能

统一的 Proxmox 视图

从一个仪表板监控多个 Proxmox VE 集群和 Proxmox Backup Server 实例，并提供按虚拟机、按容器和按数据存储的指标。

实时流式指标

CPU、内存、磁盘和网络等实时数据通过WebSocket持续更新，让您在负载变化发生时即时可见。

Docker 和 Kubernetes 监控

跟踪容器和Pod的资源使用情况，并与您的Proxmox主机并列显示，以便在虚拟机和容器之间呈现一致的视图。

可配置的阈值警报

设置CPU、内存、存储或温度的限制，并在问题升级之前通过电子邮件、webhook或聊天接收通知。

无代理API轮询

Pulse 使用 API 令牌连接到 Proxmox，因此在它监控的节点上无需额外安装任何东西。

为什么要在 Hostinger 上运行 Pulse

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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