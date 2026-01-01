一键安装部署 Pulse。
用于Proxmox VE、Proxmox Backup Server、Docker和Kubernetes的实时监控仪表盘，带有警报和历史指标。
为 Pulse 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Pulse 构建什么
Pulse 是一个开源的实时监控仪表板，为您提供 Proxmox VE 集群、Proxmox Backup Server 实例、Docker 主机和 Kubernetes 工作负载的单一、统一视图。它持续轮询每个连接的节点，并将 CPU、内存、存储和网络指标流式传输到一个快速的 Web 界面，因此您可以在虚拟机、容器或备份数据存储出现压力时立即发现，而不是在中断之后。
由于 Pulse 是自托管的，每个凭据和指标都保留在您控制的基础设施上，没有第三方遥测，也没有按节点许可。在您自己的 VPS 上运行它，即使在受监控主机出现问题时也能保持仪表板可访问，并且可配置的阈值警报会通过电子邮件、Webhook 或聊天通知您，以防止小问题演变成停机。
Pulse 的主要功能
统一的 Proxmox 视图
从一个仪表板监控多个 Proxmox VE 集群和 Proxmox Backup Server 实例，并提供按虚拟机、按容器和按数据存储的指标。
实时流式指标
CPU、内存、磁盘和网络等实时数据通过WebSocket持续更新，让您在负载变化发生时即时可见。
Docker 和 Kubernetes 监控
跟踪容器和Pod的资源使用情况，并与您的Proxmox主机并列显示，以便在虚拟机和容器之间呈现一致的视图。
可配置的阈值警报
设置CPU、内存、存储或温度的限制，并在问题升级之前通过电子邮件、webhook或聊天接收通知。
无代理API轮询
Pulse 使用 API 令牌连接到 Proxmox，因此在它监控的节点上无需额外安装任何东西。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pulse
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。