一键安装部署 Saltcorn。
开源无代码应用构建器，无需编写后端代码即可创建数据库驱动的 Web 和移动应用程序。
为 Saltcorn 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Saltcorn 的主要功能
可视化布局构建器
使用由 Craft.js 提供支持的拖放式构建器设计列表、编辑和显示视图，混合字段、操作和嵌入式组件，无需模板代码。
关系表
使用类型化列、外键、计算字段和约束，在真正的PostgreSQL支持的模式中对数据进行建模，而不是使用扁平的电子表格。
插件生态系统
直接从管理界面安装社区插件，以支持新的字段类型、主题、集成、身份验证提供程序和外部数据源。
工作流和操作
当记录更改时，触发服务器端操作、定时任务、Webhook 和基于 Blockly 的工作流，无需自定义服务即可自动化业务逻辑。
基于角色的访问
定义用户角色和按视图权限，以便内部管理员、客户账户和公共访客都能准确地看到他们应该看到的数据。
移动设备和离线
从您的Saltcorn模式和视图生成基于Capacitor的移动应用程序，并支持将离线数据同步回中央PostgreSQL存储。
为什么要在 Hostinger 上运行 Saltcorn
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。