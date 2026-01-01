Saltcorn 是一个开源的无代码平台，用于可视化构建数据库驱动的 Web 和移动应用程序。您可以定义表、配置丰富的字段类型、在拖放式构建器中设计布局、附加操作和工作流，Saltcorn 会处理后端、身份验证、REST API 和渲染——无需任何胶水代码。

在您自己的 VPS 上自托管 Saltcorn 可以将客户数据、内部记录和上传文件保留在您的基础设施内，而不是 SaaS 供应商的数据库中。您可以控制数据保留、集成、插件安装和访问角色，并且随着您的团队或受众的增长，可以避免按用户付费。此部署附带 PostgreSQL 和用于数据库及上传文件的持久卷。