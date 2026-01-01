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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Saltcorn 构建什么

Saltcorn 是一个开源的无代码平台，用于可视化构建数据库驱动的 Web 和移动应用程序。您可以定义表、配置丰富的字段类型、在拖放式构建器中设计布局、附加操作和工作流，Saltcorn 会处理后端、身份验证、REST API 和渲染——无需任何胶水代码。

在您自己的 VPS 上自托管 Saltcorn 可以将客户数据、内部记录和上传文件保留在您的基础设施内，而不是 SaaS 供应商的数据库中。您可以控制数据保留、集成、插件安装和访问角色，并且随着您的团队或受众的增长，可以避免按用户付费。此部署附带 PostgreSQL 和用于数据库及上传文件的持久卷。

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你可以用 {name} 构建什么

Saltcorn 的主要功能

可视化布局构建器

使用由 Craft.js 提供支持的拖放式构建器设计列表、编辑和显示视图，混合字段、操作和嵌入式组件，无需模板代码。

关系表

使用类型化列、外键、计算字段和约束，在真正的PostgreSQL支持的模式中对数据进行建模，而不是使用扁平的电子表格。

插件生态系统

直接从管理界面安装社区插件，以支持新的字段类型、主题、集成、身份验证提供程序和外部数据源。

工作流和操作

当记录更改时，触发服务器端操作、定时任务、Webhook 和基于 Blockly 的工作流，无需自定义服务即可自动化业务逻辑。

基于角色的访问

定义用户角色和按视图权限，以便内部管理员、客户账户和公共访客都能准确地看到他们应该看到的数据。

移动设备和离线

从您的Saltcorn模式和视图生成基于Capacitor的移动应用程序，并支持将离线数据同步回中央PostgreSQL存储。

为什么要在 Hostinger 上运行 Saltcorn

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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