部署 Rackula 一键安装。
拖放式服务器机架布局设计器，用于规划数据中心、家庭实验室和影音设备安装。
为 Rackula 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Rackula 的主要功能
拖放式设计器
通过将设备拖放到1U-48U插槽中，可视化规划机架布局，无需在电子表格或通用绘图工具中绘制图表。
真实设备图像
使用源自 NetBox 设备类型库的真实硬件的精确正面和背面照片来构建图表。
多格式导出
将完成的机架导出为 PNG、PDF 或 SVG 文件，以用于变更管理工单、运行手册和面向客户的文档。
网址和二维码分享
通过单个链接或可扫描的二维码与现场技术人员共享机架布局，而不是通过电子邮件发送屏幕截图。
持久化后端
通过后端API，利用可在容器重启后保持数据的磁盘存储，同步跨浏览器和设备的布局。
内置认证
使用用户名和密码登录以及一个API写入令牌来保护读写访问，该令牌可保护修改路由。
为什么要在 Hostinger 上运行 Rackula
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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