Rackula 是一个开源的可视化机架设计器，它通过拖放界面帮助系统管理员、家庭实验室爱好者和音视频技术人员规划服务器机架布局。它支持标准的 1U–48U 机架尺寸，附带一个从 NetBox 同步的真实设备图像库，并允许您将完成的图表导出为 PNG、PDF 或 SVG 格式以供文档使用。

在 VPS 上自托管 Rackula 可以让每个机架图、自定义设备和团队布局都在您的控制之下，而不是存储在供应商的 SaaS 中。持久化部署通过后端 API 在浏览器和设备之间共享布局，支持 URL 和二维码共享以便快速移交给远程技术人员，并通过内置身份验证保护修改操作。